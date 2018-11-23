شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يربط مكافأة الفوز على إنبى بـ«عبور» الطلائع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ربط محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، صرف أى مكافآت، وآخرها الفوز على إنبى، بتحقيق الفوز أولاً على طلائع الجيش الأحد المقبل فى إطار منافسات الأسبوع السادس عشر للدورى الممتاز.. وجاء هذا القرار على الرغم من السعادة البالغة لرئيس النادى بعد نجاح فريقه فى العودة بالنقاط الثلاث من براثن خصم عنيد مثل إنبى بملعبه، وارتفاع رصيد الفريق إلى 18 نقطة وصعوده للمركز السادس.

وأشاد «مصيلحى» بالروح العالية للاعبى الفريق، مشيرا إلى أن الانتصار جاء فى توقيت مناسب ومنح الثقة للاعبين والجهاز الفنى، ورسم البسمة على شفاه جماهير الثغر المتعطشة للانتصارات. وقال إنه لمس من الجميع الرغبة فى تعويض ما فات حتى إنه شاهد حلمى طولان، المدير الفنى، حريصاً على الإشراف بنفسه على عملية الإحماء لأول مرة منذ فترة طويلة.

وأبدى ارتياحه بعد الدور البارز لكابتن الفريق الهانى سليمان، الذى اجتمع مع زملائه وطالبهم بتعويض ما فات والعودة للإسكندرية بالنقاط الثلاث وإسعاد الجماهير المتعطشة للانتصارات.

وعن صفقات الشتاء، أكد رئيس النادى أنها لم تحسم حتى الآن، وأن النادى فى انتظار رديف الأهلى والزمالك، مؤكداً أن نادى الاتحاد يرتبط مع الناديين بعلاقات متينة. وعن الجلسة الأخيرة لوليد صلاح مع سيد عبدالحفيظ فى الأهلى، أكد «مصيلحى» أنه متمسك بوليد صلاح لأقصى درجة، نظرا لخبراته الكبيرة وأن الجلسة لم تتطرق على الإطلاق لتوليه أى مهام بالنادى الأهلى، وتمت بعلم الكابتن حلمى طولان المدير الفنى للاتحاد، وكانت تهدف لصالح زعيم الثغر فى المقام الأول.

وقال «وليد» إن ناديه يحتاج لستة لاعبين على أقل تقدير، لن يتم الإفصاح عنهم بأى حال من الأحوال.

ومن ناحية أخرى، أكد حلمى طولان أن مجلس الإدارة ينتظر عودة محمود الخطيب من رحلته العلاجية بألمانيا، للتفاوض حول ضم ثلاثة لاعبين من الأهلى، سواء على سبيل البيع النهائى أو الإعارة. وعن مفاوضات ضم لاعبى الزمالك، أكد طولان أنه يؤسفه عدم وجود أى مفاوضات فى الوقت الحالى لأسباب يعلمها الجميع، وكان من المفترض أن يكون العكس، وأن تكون المفاوضات مع نادى الزمالك بصفته أحد أبناء هذا النادى.