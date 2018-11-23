شكرا لقرائتكم عماد السيد يتلقى عرضا من سموحة للانضمام بيناير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى عماد السيد، حارس مرمى الزمالك عرضا من سموحة للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية بيناير المقبل، خاصة فى ظل رغبة الفريق السكندرى بتدعيم صفوفه بحارس مرمى جديد خلال الفترة المقبلة.

وأجرى طارق يحيى، المدير الفنى لنادى سموحة، مكالمة هاتفية بعماد السيد لاستطلاع رأيه حول ضمه للفريق السكندرى والتفاوض مع الزمالك فى الفترة المقبلة، خاصة أنه لا يشارك مع الأبيض بصفة منتظمة فى ظل اعتماد السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للقلعة البيضاء، على محمود جنش بشكل أساسى فى حراس مرمى الأبيض.

وكشف مصدر وسيط فى الصفقة أن عماد السيد يرفض البت فى أي عروض خلال الفترة الحالية فى ظل الارتباطات المتتالية للزمالك، كما أنه لم يتخذ أي قرار بشأن مستقبله مع الفريق بعد تلقيه عدد من العروض خلال الفترة الأخيرة من أندية الدورى الممتاز، وعلى رأسها عرض نادى سموحة الذى قدم أغراءات كثيرة للحارس من أجل ضمّه للفريق في يناير المقبل.