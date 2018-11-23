شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شديد قناوى: مختار مختار الأنسب لتدريب الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى أحمد شديد قناوى الظهير الأيسر للإنتاج الحربى أن النادى الآهلى فى حاجة للاستعانة بمختار مختار المدير الفنى للعجلات الحربية لتدريب الفريق الأحمر فى الوقت الراهن. أكد أحمد شديد قناوى لـ"الخليج 365": "لاعبو الأهلى فى حاجة لمدرب وطنى حاليًا يستطيع التواصل مع اللاعبين وليس هناك أنسب من مختار مختار فهو دائم الطموح والتجدد ويملك خبرة تدريبية هائلة". ويضيف نجم الأهلى السابق: "المدرب الاجنبى لن يحقق نجاحًا مع التوليفة الحالية من لاعبى الأهلى لذا لابد من وجود مدرب وطنى يستطيع استعادة أمجاد الأحمر محليًا وأفريقيًا ويعيد هيبة المارد الأحمر فنيًا وبدنيًا وليس هناك أفضل من مختار مختار الذى يجيد التعامل تحت ضغط ".

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شديد قناوى: مختار مختار الأنسب لتدريب الأهلى على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .