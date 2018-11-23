شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يفاوض حارس الزمالك لتدعيم صفوفه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى عماد السيد، حارس مرمى الزمالك عرضًا من سموحة للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل، خاصة فى ظل رغبة الفريق السكندرى بتدعيم صفوفه بحارس مرمى جديد خلال الفترة المقبلة.

وأجرى طارق يحيى، المدير الفنى لنادى سموحة، مكالمة هاتفية بعماد السيد لاستطلاع رأيه حول ضمه للفريق السكندرى والتفاوض مع الزمالك فى الفترة المقبلة، خاصة أنه لا يشارك مع الأبيض بصفة منتظمة فى ظل اعتماد السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للقلعة البيضاء، على محمود جنش بشكل أساسى فى حراس مرمى الأبيض.

وكشف مصدر وسيط فى الصفقة عن أن عماد السيد يرفض البت فى أى عروض خلال الفترة الحالية فى ظل الارتباطات المتتالية للزمالك، كما أنه لم يتخذ أى قرار بشأن مستقبله مع الفريق بعد تلقيه عددًا من العروض خلال الفترة الأخيرة من أندية الدورى الممتاز، وعلى رأسها عرض نادى سموحة الذى قدم إغراءات كثيرة للحارس من أجل ضمّه للفريق فى يناير المقبل.