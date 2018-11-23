القلعة الحمراء تشتعل .. خصم 100 ألف جنيه من كل لاعب .. بيومي يفتح النار على إدارة الأهلى .. وقرارات «صاعقة» من الرئيس

الموجز - إعداد - محمد علي هـاشم

- قرارات عاصفة وخصومات من مستحقات اللاعبين ، ردود فعل عنيفة من محبي النادي وذلك بعد خسارة الأهلي بطولتين في أسبوع، الأولى دوري أبطال إفريقيا والثانية كأس زايد للأندية أبطال العربية.

حيث كشف خالد الدرندلي، أمين صندوق مجلس إدارة النادي الأهلي، عن كواليس رحيل المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون عن المسئولية الفنية للنادي الأهلي وبرفقته مدرب الأحمال مايكل ليندمان.

وفيما يلي نقرأ عدداً من الأخبار التي نشرها الموجز في هذا السياق ولاقت اهتمام القراء ،،،

الأهلي يخصم 100 ألف جنيه من كل لاعب بعد الخروج من البطولة العربية

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، توقيع عقوبة على لاعبي الأهلي والجهاز الفني بخصم 100 ألف جنيه بعد الخروج من البطولة العربية.

جدير بالذكر أن الأهلي خرج من البطولة العربية على يد منافسه الوصل الإماراتي، بعد انتهاء مباراة العودة بين الفريقين بالتعادل الإيجابي 1-1.(المصدر)



خالد بيومي يهاجم إدارة الأهلى بعد الخروج من كأس زايد

أبدى خالد بيومي، المحلل الفني، حزنه، بعد خسارة النادي الأهلي بطولتين في أسبوع، الأولى دوري أبطال إفريقيا والثانية كأس زايد للأندية أبطال العربية.

وكشف بيومي، خلال مكالمة هاتفية مع الكابتن زكريا ناصف، ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن أداء النادي الأهلي غير مقنع فنيا لجماهيره العريضة، بداية من مباراة وفاق سطيف الجزائري في البطولة الإفريقية ثم الترجي التونسي، وأمام الوصل الإماراتي في البطولة العربية.

ووصف المحلل الفني، النادي الأهلي الحالي بأنه عكس ما شاهدناه في المواسم السابقة، متابعا أن مجلس الإدارة الحالي كان لابد أن يتدارك الأخطاء فهذا دوره وإذا كان هناك حاجة للتغير في صفوف اللاعبين كان لابد أن ينفذ ذلك الأمر.(المصدر)



تعرف على كواليس رحيل كارتيرون.. ومكالمة الخطيب النارية للجهاز الفني

كشف خالد الدرندلي، أمين صندوق مجلس إدارة النادي الأهلي، عن كواليس رحيل المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون عن المسئولية الفنية للنادي الأهلي وبرفقته مدرب الأحمال مايكل ليندمان.

وقال خالد الدرندلي في تصريحات تلفزيونية إنه عقب المباراة تلقى اتصالا من جانب رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب ليؤكد له أنه تواصل مع كافة أعضاء مجلس الإدارة وقرر إقالة المدير الفني الفرنسي ومدرب الأحمال وتوجيه له مهمة الحديث مع كارتيرون وليندمان وتوجيه لهم الشكر على فترتهم مع الفريق الأحمر.

وأضاف:" أبلغت كارتيرون وليندمان بقرار النادي الأهلي والثنائي تلقوا الخبر بصدر رحب وطالبوا مني توجيه الشكر إلى رئيس الأهلي محمود الخطيب، وباقي أعضاء مجلس الإدارة".

وقال:" عقدت مكالمة كونفيرنس مع محمود الخطيب وبرفقتي محمد يوسف عقب تلك القرارات وأبلغه بأنه سيكون مدير فني مؤقت وسيكون سيد عبدالحفيظ مديرًا للكرة برفقته".(المصدر)