أهداف الخميس.. تعادل الوصل والأهلي.. و ثنائية كهربا للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ مصراوي: يستعرض مصراوي الرياضي أبرز الأهداف التي شهدها يوم أمس الخميس. بطولة كأس زايد للأندية الأبطال الأهلي 1 VS الوصل 1 فرصة ضائعة من أزارو: فرصة ضائعة من مروان محسن: الدوري المصري الزمالك 2 VS الداخلية 1

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