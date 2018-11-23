رياضة | محمد فاروق: علي ماهر الأقرب لخلافة كارتيرون في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد فاروق: علي ماهر الأقرب لخلافة كارتيرون في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
صرح محمد فاروق نجم الأهلي السابق بأنه من الممكن أن يكون علي ماهر المدير الفني السابق للأسيوطي وسموحة قريبا من قيادة الأهلي لخلافة باتريس كارتيرون.
وقال فاروق في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر: " لا أحمل اللاعبين فقط تدهور النتائج وخسارة البطولات في الفترة الأخيرة".
وأضاف: "علي ماهر مدرب واعد ولكن من الصعب الاستعانة به في ذلك التوقيت على الرغم من رفضه للكثير من العروض بمبالغ جيدة ومن الممكن أن يكون قريبا من الأهلي".
واختتم فاروق تصريحاته قائلاً: " كان من الممكن أن يستفيد كارتيرون من خبرات مؤمن زكريا في البطولات الأفريقية".
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