رياضة | مفاجأة .. محمد الشناوي خاض مباراة الوصل مصابا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة .. محمد الشناوي خاض مباراة الوصل مصابا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي أثناء تقديمه لبرنامجه عبر فضائية إم بي سي مصر بأن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي أكمل مباراة الوصل مصابا، حيث أصيب بعد 10 دقائق من بداية اللقاء واحتمالية غيابه لمدة شهر. وكان الأهلي ودع بطولة كأس زايد للأندية الأبطال (البطولة العربية) من دور الستة عشر بعدما فشل في تجاوز الوصل الإماراتي.

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