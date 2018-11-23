شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة عصام الحضرى للتحقيق بعد تخلفه عن السفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى والمشرف العام على قطاع الكرة، قرارا بتحويل عصام الحضرى حارس مرمى الفريق للتحقيق من قبل الإدارة القانونية بالنادى.

يأتى ذلك ، بعد تخلفه عن السفر ضمن صفوف بعثة الفريق التى توجهت لبوروندى ، استعدادا لملاقاة بطلها "ماسيجير نيجوزى" الأربعاء المقبل ، فى ذهاب الدور التمهيدى لبطولة دورى أبطال أفريقيا فى نسختها الجديدة.

ومن المقرر أن يتم توقيع العقوبة على الحارس عقب التعرف على أسباب تخلفه عن السفر ، وذلك وفقا للائحة الجزاءات من أجل الحفاظ على حالة الانضباط داخل صفوف الفريق الذى يستعد للمشاركة الأفريقية بعد غياب دام لسنوات.