شكرا لقرائتكم الاسماعيلي يطير اليوم الى بوروندى لمواجهة ماسيجير نيجوزى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تتوجه اليوم الجمعة بعثة فريق الاسماعيلى برئاسة محمد الكلية أمين صندوق النادى ، لبوروندى لملاقاة فريق ماسيجير نيجوزى والمقرر لها يوم الأربعاء الموافق 28 من نوفمبر الجارى فى تمام الثالثة عصراً فى منافسات ذهاب دور الـ64 من بطولة دورى أبطال أفريقيا فى نسختها الجديدة

وحصل مسئولو الدراويش على تسجيلات تخص بطل بوروندى، ويتطلع الجهاز الفنى للإسماعيلى إلى التعرف على الفريق المنافس ونقاط القوة والضعف لديه لتحقيق انتصار يعيد الهدوء بعد الاخفاقات المحلية وأيضاً لتسهيل مهمة الدراويش فى لقاء الإياب المقرر إقامتها مطلع ديسمبرالمقبل باستاد الإسماعيلية.