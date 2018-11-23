شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزهم صلاح ومحسن والشناوى.. 5 فراعنة فى عيون أجيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاءت تصريحات المكسيكى خافيير أجيرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى فى أول ظهور عبر الفضائيات، عن لاعبى المنتخب الوطنى، لتكشف عن وجهة نظره ورأيه الشخصى فى هؤلاء اللاعبين، والذين جاء على رأسهم كل من محمد صلاح، وصلاح محسن، ومحمد الشناوى، ورمضان صبحى.

وقد جاء رأى الخواجة المكسيكى ضد التيار فى بعض الأمور، خاصة مروان محسن، ففى الوقت الذى ترى فيه الجماهير عدم أهمية الاعتماد عليه فى المباريات كان لأجيرى رأى آخر وهذا ما نرصده فى التقرير التالى:

مروان محسن

"مهاجم جيد للغاية ويقدم أداء رائعًا مع الفراعنة".. هكذا قال أجيرى عن مروان محسن لاعب الأهلى والمنتخب، مشيرًا إلى أنه يستحق اللعب فى الدوريات الأوروبية، وقد قدم مستوى رائع ، ولكنه لم يسجل لأن مصر لم تسجل سوى هدفين عن طريق محمد صلاح، كما أن مروان محسن يجيد الضغط على الخصم.

محمد صلاح

أكد خافيير أجيرى أن محمد صلاح من أهم لاعبى المنتخب الوطنى فى ظل السرعات المبيرة التى يتمتع بها الفرعون الصغير، وتجانسه مع باقى لاعبى المنتخب رغم أن أسلوبه التدريبى يعتمد على الجماعية والاعتماد على 10 لاعبين وليس واحد فقط، وستكون الفرصة متاحة لصلاح للانتقال إلى برشلونة او ريال مدريد عندما يحقق الفوز ببطولة، مع فريقه الإنجليزى ليفربول.

صلاح محسن

أبدى أجيرى استمتاعه بطريقة لعب صلاح محسن، لاعب الأهلى، من حيث رؤيته الجيدة للمعلب، وموهبته الكبيرة وثقته وقوته، كما أن اللاعب يمتلك كل مقومات اللعب فى أوروبا، فى ظل أداؤه الذى يمنحه سن أكبر من سنه رغم أنه لم يتجاوز الـ21 سنة لذلك يراه الخواجة إضافة للفراعنة.

رمضان صبحى

يرى أجيرى أن رمضان صبحى لاعبا جيدا وقويا ويستطيع أن يقدم الكثير فى الدورى الإنجليزى أو الدوريات الأخرى شرط أن يشارك فى المباريات المقبلة مع الفريق الذى يلعب له، وإذا استطاع المشاركة سيحترف فى أى دوريات العالم ووجه له نصيحة أن يعيد تفكيره فى التواجد بالفريق الذى يلعب له إذا استمر فى الوضع على ما هو عليه.

محمد الشناوى

تطرق مدرب الفراعنة لمحمد الشناوى حارس الأهلى والمنتخب مؤكدًا أنه حارس ممتاز ويتمتع بقوة ومميزات كثيرة تجعله الحارس الأول للفراعنة ويتمكن من صد كرات صعبة للغاية ويتمتع بقدرة فائقة على رد الفعل فى المباريات وبالتالى فإن هناك اتفاقا رسميا على أنه الأفضل لحراسة المنتخب خلال الفترة الحالية.