شكرا لقرائتكم خبر عن مخاوف فى الإنتاج الحربى من التعاقد مع باسم مرسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحفظ مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى على فكرة التعاقد مع باسم مرسى مهاجم الزمالك خوفًا من تراجع مستوى اللاعب وعدم قدرته على إفادة العجلات الحربية ولكن يبقى اللاعب خيارًا مطروحًا إذا لم يتمكن الانتاج من ضم عمرو جمال مهاجم الأهلى الذى أعلن مسئولو الانتاج عزمهم الدخول فى مفاوضات جادة مع القلعة الحمراء لضمن فى الميركاتو الشتوى المقبل .

كان باسم مرسي قد فسخ تعاقده مع نادي لاريسا اليوناني بعد تعذر عودته لليونان بسبب التجنيد.

وشارك باسم مرسي مع لاريسا في خمس مباريات بكل البطولات ولم يسجل أو يصنع أي هدف حتى الآن.