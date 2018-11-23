شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. وزارة الشباب تطلق فعاليات الملتقى العربى للمبادرات الشبابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطلق وزارة الشباب والرياضة، فعاليات الملتقى العربى للمبادرات الشبابية ضمن فعاليات القاهرة عاصمة الشباب العربى 2018، بمشاركة أوركسترا الشباب والرياضة، وذلك اليوم الجمعة بمسرح وزارة الشباب والرياضة فى تمام الساعة السابعة مساءً.

ومن المنتظر، أن يحضر الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فعاليات الملتقى فى حضور عدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة .