شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ الاستعداد للجونة اليوم ويستعيد الثلاثى المحترف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ فريق الزمالك اليوم الجمعة استعداداته لمواجهة الجونة المقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز، والتى يستعيد فيها خدمات الثنائى التونسى فرجانى ساسى وحمدى النقاز، بجانب الكونغولى كاسونجو كابونجو، بعد ابتعادهما عن قائمة مواجهة الداخلية فى الجولة الماضية، نظرًا لوصولهما إلى القاهرة قبل ساعات قليلة من المباراة، وتم تجهيز برنامج خاص للثلاثى من أجل العودة مجددًا للمشاركة بداية من المواجهة المقبلة أمام الجونة خاصة أنهم من العناصر الأساسية للفريق.

فيما فضل السويسرى كريستيان جروس، عدم حسم مصير أى لاعب حتى الانتهاء من المباريات المتتالية خلال شهر نوفمبر الجارى، خاصة أن الفريق مقبل على مواجهات سواء فى البطولة المحلية أو أمام الاتحاد السكندرى فى إياب دور الـ16 من البطولة العربية.