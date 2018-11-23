شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الاجتماع الأول للجمعية العمومية للأهلي لمناقشة الميزانية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُعقد اليوم، الاجتماع الأول للجمعية العمومية العادية للنادى الأهلى حيث يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا حتى السابعة مساءً، وحال عدم اكتمال النصاب القانونى بحضور ما يقرب من 60 ألف عضو وهو أمر متوقع سيتم تأجيل التصويت للاجتماع الثانى غدًا والذى سيكون صحيحًا بحضور 10 % من عدد الأعضاء أو خمسة آلاف عضو أيهما أقل .
وتناقش الجمعية العمومية عدة ملفات عدة أمور خاصة بالنادى، أبرزها التصديق على اجتماعات الجمعيات السابقة واعتماد السنة المالية المنتهية، بالإضافة إلى إحاطة العمومية بما تم من إجراءات بشأن بيع حقوق النادى.
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