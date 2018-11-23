تصريحات الخميس.. أول تعليق من كارتيرون بعد الخروج.. واعتذار ماهر عن عدم تدريب المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ مصراوي:
شهد يوم أمس الخميس العديد من التصريحات الخاصة بأحداث كثيرة سواء بخروج الأهلي من البطولة العربية أو اعتذار علي ماهر عن عدم تدريب المصري بالإضافة إلى الأحداث التي شهدتها مباراة الزمالك والداخلية وغيرها.
ونستعرض في التقرير التالي أبرز هذه التصريحات:
أول تعليق من كارتيرون بعد وداع بطولة كأس زايد
الدرندلي يكشف كواليس دقائق كارتيرون الأخيرة في الأهلي
بيراميدز يوضح حقيقة التغريدة المنسوبة لتركي آل الشيخ
المسابقات: الإيقاف "مباراتين" لمدرب دجلة وإداري بيراميدز.. وعقوبة على الاتحاد
المصري يرفض خوض مباراة جزيرة مطروح بالإسماعيلية
المصري يعلن 3 قرارات بخصوص ميمي عبد الرازق
أول عقوبة من الأهلي على لاعبيه بعد الخروج من كأس زايد
عدلي القيعي يوضح سبب غياب شخصية الأهلي أمام الوصل
طبيب الزمالك يوضح طبيعة إصابة محمود علاء أمام الداخلية
ميدو يٌعلق على اشتباكات الزمالك والداخلية.. ويثني على لاعبين
عبد العال: جماهير الزمالك سبتني بأمي.. ولم أرفع قميص الأهلي لهم
علي ماهر يعتذر عن عدم تدريب المصري
مصطفى يونس يعلن عبر مصراوي.. تعيينه مديرًا فنيًا للمصري بشكل مؤقت
ميمي عبدالرازق لـ"مصراوي": مجلس المصري أقالني خوفا من الجماهير
خالد بيومي: هناك لاعبون لا يستحقون التواجد في الأهلي
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