رياضة | إيمري يتحدث عن الهزة التي حدثت في أرسنال بعد رحيل فينجر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيمري يتحدث عن الهزة التي حدثت في أرسنال بعد رحيل فينجر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الإسباني أوناي إيمري عن توليه مسؤولية تدريب آرسنال بعد 22 عاماً، للفرنسي آرسين فينجر على رأس الإدارة الفنية لـ"المدفعجية"، في مقابلة لصحيفة ماركا الإسبانية هي الأولى له على الإطلاق لأي وسيلة منذ توليه تدريب الفريق الإنجليزي في مايو الماضي.

وعلق إيمري على انه لم يكن المرشح الوحيد لخلافة فينجر في آرسنال، وقال إنها كانت المرة الأولى التي يكون فيها في موضع اختبار مع مرشحين آخرين، وقال: "الفرق كانت دائماً تتحدث معي بعدما تقرر أنها ترغب في التعاقد معي هذا ما حدث مع باريس سان جيرمان وإشبيلية وفالنسيا وسبارتاك وألميريا، لم أكن معتاداً على أن أكون مرشحاً بين آخرين وأن أعرض حججي".

وأضاف: "قمت بالاستعداد للاجتماع مع جهازي الفني، وذهبت وأنا في ريبة من مستوى اللغة الإنجليزية لدي، وكنت على طبيعتي عندما تحدثت معهم".

وعن الفترة اللاحقة لاختياره لخلافة فينجر قال: "من الصعب أن يقاوم مدرب على مدار 22 عاماً، كان عليّ أن أحدث تغييراً..هزة..أكنس تحت السجاد وافتح النوافذ، ولكن بمنظور إيجابي. تعلمت من جابو إيرورتا (مدرب باسكي أسطوري)، أنه إذا طُلب منك أن تحدث تغييراً فعليك أن تفعله، لذا بدأت في وضع فكرتي".

وأشار إيمري إلى أنه لم يتحدث مع فينجر عن الفريق، مبرزاً أنه يحترمه كثيراً لكن كان عليه أن يغير الأمور، موضحاً: "قلت للاعبين سنبدأ من الصفر حتى الآن، وبعد مرور 4 أشهر مازلت أقول إننا في البداية".

وحول التغييرات التي أحدثها في الفريق، قال إنه أجرى تفاصيل صغيرة مثل: "وضع صالة العاب رياضية بجوار الملعب لاختصار المسافة".

وفيما يخض النظام الغذائي للاعبين قال "اتفقنا أنا وأخصائي التغذية على منع العصائر التي تحتوي على سكر.. ولكن هذا طبيعي فأنا في منزلي لا أتناول سكر وأتناول دهونا أقل وطعاما صحيا".

وحول أسلوبه في اللعب، قال إيمري "قبل فينجر، أرسنال كان يرضى بالفوز 1-0 وكانت طريقة لعبه تعتمد على الصلابة الدفاعية. مع ارسين انطلق هجوميا وكان الفريق المثالي الذي لا يقهر (الذي توج بالبريميير ليج موسم 2003-2004 دون أن يخسر أي مباراة). ولكن مع مرور الوقت تم الاهتمام فقط بالجودة التقنية والحرية الهجومية، ما أدى لخسارة الهيكل الدفاعي. وما أريده أنا هو الجمع بين الاثنين وأن نكون أكثر تنافسية. أرسنال كان يسقط وعلينا أن ننتشله نجعله يبدأ في الصعود".

وتعليقا على عدم خسارة الفريق على مدار 16 مباراة متتالية في جميع البطولات، قال إيمري "مازال أمامنا الكثير. تعادلنا أربع مرات في آخر خمس مباريات ونحتاج لإعطاء الفريق دفعة. تحدثت مع فريقي في فترة التوقف الدولي وهدفنا هو أن نكون بين الفرق الأربعة الأولى في الدوري، ولكن هذا ليس سهلا".

وعما إذا كانت الكرة الإنجليزية أكثر تعقيدا، قال إيمري "ربما لأن ربما كل الفرق تقريبا لديها لاعب أو اثنان بمستوى عال، بفضل قدراتها المالية. هنا يأتي أفضل اللاعبين باستثناء ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان ويوفنتوس وأندية اخرى قليلة. ومع الوقت يأتي افضل المدربين أيضا: بيب (جوارديولا)، (يورجن) كلوب، مو (جوزيه مورينيو)، (ماوريتسيو) ساري، (ماوريسيو) بوكيتينو".