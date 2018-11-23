رياضة | رغم النتائج الجيدة مع ليفربول.. كلوب يطالب اللاعبين بالمزيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رغم النتائج الجيدة مع ليفربول.. كلوب يطالب اللاعبين بالمزيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض ليفربول أفضل بداية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم منذ انطلاق المسابقة بمسماها الجديد 1992، لكن مدربه يورجن كلوب لا يرى سبباً لعدم المضي قدماً ومواصلة التطور وتحقيق نتائج جيدة خلال فترة الأعياد المزدحمة بالمباريات.

ويحتل ليفربول الذي لم يخسر في الدوري حتى الآن، المركز الثاني في ترتيب المسابقة، برصيد 30 نقطة من 12 مباراة، متأخراً بفارق نقطتين عن حامل اللقب مانشستر سيتي.

ورغم ذلك طالب المدرب الألماني المزيد من لاعبيه لتحقيق أول لقب للفريق منذ الفوز بكأس الأندية الإنجليزية 2012.

وقال كلوب خلال حفل عشاء لدعم مؤسسة النادي الخيرية: "يمكننا التطور، يجب علينا ذلك وسنفعل، لكن مع تقديم أداء جيد يجب الفوز بالمباريات، هذا هو الوضع وما فعلناه بالفعل".

وفي مثل هذه الفترة الموسم الماضي خسر ليفربول مباراتين بالدوري، وكان في المركز الخامس، لكن سلسلة من العروض الدفاعية الجيدة جعلت ليفربول أحد ثلاثة أندية لم تخسر حتى الآن إلى جوار السيتي وتشيلسي.

وأضاف المدرب الألماني: "بالطبع لا يوجد ما يدعو لانتقاد اللاعبين لأنهم يقومون بعمل جيد حقاً، الكثير من الأشياء أفضل من الموسم الماضي، الدفاع والتعامل مع الركلات الثابتة أفضل، الفريق نضج بشكل كبير وباتت إدارة المباريات أفضل".