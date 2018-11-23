رياضة | موعد مباراة الأهلي القادمة بالدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأهلي القادمة بالدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يخوض الفريق الأول بنادي الأهلي لقاء صعبا ضد المقاولون العرب، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم الثلاثاء.
ويقع نادي الأهلي في المركز الأخير ومعه في رصيده 11 نقطة، بسبب تأجيله لمباريات كثيرة بالدوري لمشاركته في بطولتي أفريقيا والعربية، في حين يحتل المقاولون العرب المركز الثامن برصيد 17 نقطة.
ويستضيف ملعب "السلام" مباراة الاهلي مع المقاولون العرب، وذلك يوم الثلاثاء والموافق 27 نوفمبر 2018 في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.
وستذاع مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري عبر قناة "النايل سبورت" وأيضاً فضائية "أون سبورت HD" الرياضية.
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