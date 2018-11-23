شكرا لقرائتكم بعثة الأهلى تعود من الامارات اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعود بعثة النادى الأهلى في الثانية من ظهر اليوم، الجمعة، من الأمارات بعد مواجهة الوصل فى إياب دور الـ16 للبطولة العربية حيث من المقرر أن يحصل الفريق على راحة من التدريبات، اليوم الجمعة، على أن يستأنف الفريق الأحمر تدريباته بداية من غداً السبت، استعداداً لمواجهة المقاولون العرب فى الدورى العام والمقرر اقامتها الثلاثاء المقبل.

وودع الاهلي البطولةالعربية بعد التعادل مع الوصل 1/1 أمس بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل 2/2 ليودع الاحمر ثاني بطولة خلال ايام بعد خسارة بطولة افريقيا منذ ايام امام الترجي التونسي.

ويحاول الجهاز الطبي تجهيز عدد من اللاعبين المصابين الذين غابوا عن مواجهة الوصل الإماراتي بداعي الإصابة، وعلى رأسهم محمد هاني الذى يعاني من إصابة بجزع فى الرباط الخارجى للكاحل.

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