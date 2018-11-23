شكرا لقرائتكم خبر عن هزاع بن زايد: دوري الإمارات يحظى بمكانة قارية متميزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الرئيس الفخري لاتحاد كرة القدم لجنة دوري المحترفين بإتحاد الكرة بمناسبة فوز دوري الخليج العربي بجائزة أفضل دوري في القارة الآسيوية في إنجاز جديد يضاف لجملة الجوائز والإنجازات التي حصدتها اللجنة على صعيد الدوريات المحترفة بالقارة الآسيوية.
وأشاد سموه بالمكانة المتميزة التي بات يحظى بها الدوري الإماراتي على الصعيدين الإقليمي والقاري.
جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه سمو الشيخ هزاع بن زايد مع عبدالله ناصر الجنيبي رئيس لجنة دوري المحترفين بعد إعلان فوز دوري الخليج العربي بالجائزة.
وأثنى سموه على الجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة والتي كانت وراء النقلة النوعية لدوري الإمارات وتفوقه على أعرق الدوريات الكروية في آسيا.
كما هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد رئيس وأعضاء اتحاد الكرة على الإنجاز الذي وضع دوري الخليج العربي أمام تحديات أكبر في المرحلة القادمة من خلال الحفاظ على المكانة التي وصلت لها المسابقة قاريا وتعزيزها بالمزيد من التفوق والنجاحات.
كانت هذه تفاصيل خبر هزاع بن زايد: دوري الإمارات يحظى بمكانة قارية متميزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.