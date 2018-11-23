هزاع بن زايد: دوري الإمارات يحظى بمكانة قارية متميزة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الرئيس الفخري لاتحاد كرة القدم لجنة دوري المحترفين بإتحاد الكرة بمناسبة فوز دوري الخليج العربي بجائزة أفضل دوري في القارة الآسيوية في إنجاز جديد يضاف لجملة الجوائز والإنجازات التي حصدتها اللجنة على صعيد الدوريات المحترفة بالقارة الآسيوية.

وأشاد سموه بالمكانة المتميزة التي بات يحظى بها الدوري الإماراتي على الصعيدين الإقليمي والقاري.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه سمو الشيخ هزاع بن زايد مع عبدالله ناصر الجنيبي رئيس لجنة دوري المحترفين بعد إعلان فوز دوري الخليج العربي بالجائزة.

وأثنى سموه على الجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة والتي كانت وراء النقلة النوعية لدوري الإمارات وتفوقه على أعرق الدوريات الكروية في آسيا.

كما هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد رئيس وأعضاء اتحاد الكرة على الإنجاز الذي وضع دوري الخليج العربي أمام تحديات أكبر في المرحلة القادمة من خلال الحفاظ على المكانة التي وصلت لها المسابقة قاريا وتعزيزها بالمزيد من التفوق والنجاحات.