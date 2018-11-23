الوصل يُقصي "نادي القرن" من كأس زايد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:أيمن بشير

تأهل الوصل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس زايد للأندية العربية بعد إقصائه لضيفه الأهلي المصري (نادي القرن في إفريقيا)، إثر تعادل معه 1-1 في المباراة التي أقيمت مساء أمس وحضرها 7645 متفرجاً في ملعب استاد زعبيل في دبي.

ضمن الوصل التأهل بعدما كان تعادل ذهاباً في مصر 2-2. وقال حسن العبدولي مدرب الوصل الذي جلس وحيداً على مقاعد الاحتياط، وترك لاعبيه يحتفلون مع الجماهير: «إنها فرحة وطن»، قبل أن يضيف: «لقد كانت الوصل بحاجة إلى هذا التأهل والبسمة».

وشهد المباراة الشيخ بطي آل مكتوم، الذي احتفل بحرارة مع المشجعين، وكذلك الشيخ عبدالله بن محمد بن خالد آل نهيان، الذي ارتدى «شال» الوصل، وأكد أهمية تأهل الوصل في بطولة تحمل اسم زايد.

وبدأ الأهلي بالتسجيل عن طريق وليد سليمان في الدقيقة 58، وتمكن الكوري واه بان سوك، من إحراز هدف التأهل التعادلي في الدقيقة 82.

ومثّلت المواجهة ملحمة جماهيرية كبيرة بين الفريقين، وجد فيها الأصفر مساندة رائعة من كثير من مشجعي الأندية في الدولة، بينما كان لافتاً الجمهور الكبير الذي ساند النادي المصري، والذي شجع الأهلي بحرارة.

وكانت تسديدة مروان محسن في الدقيقة الثانية بعد انطلاقة صافرة البداية، أول تهديد حقيقي بعد أن اصطدمت بأسفل القائم، وعادت للملعب لتأخذ المواجهة شكل الإثارة مبكراً، وعمد لاعبو الفريق الأصفر بعدها إلى محاولة الاستحواذ على الكرة من أجل قتل حماس لاعبي الأهلي، وتشكيل الخطورة على دفاعهم.

وكاد الكوري سوك أن يخطف إحدى الركنيات ويُحوّلها إلى مرمى الأهلي، ولكنها مرت أعلى قليلاً إلى الحارس الشناوي.

ومع بداية الشوط الثاني أجرى الفرنسي كارتيرون تبديلاً دفع من خلاله بالمغربي وليد ازارو، مكان محمد شريف، من أجل تنشيط الجانب الهجومي، بينما خرج خليل خميس في الوصل، ودخل محمد سرور ليشن بعدها الأهلاوية عدداً من الهجمات الخطرة، تحصل من إحداها النجم وليد سليمان على مخالفة بعد مجهود فردي نفذه بنفسه على يسار يوسف الزعابي، مسجلاً هدفاً للأهلي في الدقيقة 58، ثم أنقذ الحارسي الزعابي فريقه من هدف محقق بعد انفراد وليد أزارو. وتحرك بعدها الوصل من أجل العودة إلى التعادل، ونجح سوك أحد نجوم المباراة، في خطف هدف التعادل في الدقيقة82.

ولعب الفريق الأصفر بتشكيلة ضمت كلاً من يوسف الزعابي، وعبد الرحمن علي، أوه بان سوك، وسالم العزيزي، وهزاع سالم، وخليل خميس، وخميس إسماعيل، وعلي سالمين، وفينيسيوس دي ليما، وفابيو دليما، وكايو كانيدو.

بينما مثل نادي القلعة الحمراء، محمد الشناوي، وسعد علي، وأيمن أشرف، وساليف كولبيالي، وأكرم الهجرسي، وحسام عاشور، وكريم سيد، ومحمد شريف، ومروان فهمي، وأحمد حمودي، ووليد سليمان.

المريخ يقسو على اتحاد الجزائر برباعية

بات فريق المريخ السوداني على مقربة من التأهل لدور الثمانية لبطولة «كأس زايد للأندية العربية لكرة القدم» (البطولة العربية)؛ عقب فوزه الثمين (4 -1) على ضيفه اتحاد الجزائر في ذهاب دور ال16 للمسابقة.

وتقدم المريخ بهدف مبكر حمل توقيع محمد عبدالرحمن في الثانية ال23 من عمر المباراة، مسجلاً أسرع أهداف البطولة حتى الآن.

وواصل محمد عبدالرحمن تألقه في اللقاء؛ بعدما سجل الهدفين الثاني والثالث للفريق السوداني في الدقيقتين ال10، و35؛ لينصب نفسه بطلاً للمباراة دون منازع؛ بعدما أصبح صاحب أول (هاتريك) في البطولة. وتكفل خالد النعسان بتسجيل الهدف الرابع لأصحاب الأرض في الدقيقة 45، في حين أحرز محمد أمين حامية هدف اتحاد الجزائر الوحيد في الدقيقة 62؛ ليحافظ على آمال فريقه في الصعود للدور المقبل بالمسابقة.