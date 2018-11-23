شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإنتاج الحربى يجتمع بمختار مختار وخالد مهدى.. وينتظر الغزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد اللواء أشرف عامر رئيس الإنتاج الحربى ورئيس لجنة التعاقدات بالنادى جلسة خلال الأيام القليلة المقبلة مع خالد مهدى مدير الكرة بالعجلات الحربية ومختار مختار المدير الفنى للفريق لحسم ملف صفقات الميركاتو الشتوى لدعم مسيرة العجلات الحربية التى تقدم موسمًا متميزًا للغاية .

وكان مختار مختار قد قدم تقريرًا للجنة التعاقدات بالنادى يطلب خلاله ضرورة التعاقد مع مهاجم متميز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لدعم خط هجوم العجلات الحربية بجانب محمد رجب مهاجم الفريق الذى سجل ستة أهداف .

وطلب مختار ضرورة التعاقد مع عمرو جمال مهاجم الأهلى لثقته الشديدة فى قدرات الغزال الذى يحتاج للمشاركة باستمرار لاستعادة مستواه .

عمرو جمال يتواجد حالًا على قائمة انتظار الأهلى، وحال عدم قيده بقائمة المارد الأحمر فى يناير المقبل يصبح من حق اللاعب الانتقال لأى نادٍ آخر مجانًا.

وأبدت إدارة الأهلى ترحيبها برحيل عمرو جمال فى الانتقالات المقبلة، حتى يستفيد النادى ماديًا من رحيل اللاعب، لأنه يحق له التوقيع لأى نادٍ خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة دون الرجوع لمسئولى النادى الأحمر.