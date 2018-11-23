شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر : على ماهر الأقرب لخلافة كارتيرون فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى سيف زاهر، أن الأهلى يواجه ظروف صعبة فى الوقت الحالى، بعد توديع الفريق للبطولة العربية من دور الـ16 أمام فريق الوصل الإماراتي عقب التعادل ذهاباً فى القاهرة 2/2، والتعادل اياباً فى الإمارات بهدف لكل فريق، ومن قبلها خسارة الفريق للقب الافريقي أمام الترجى التونسي.

وقال سيف زاهر عبر قناة أون سبورت، "الساعات القادمة قد تشهد توجيه الشكر للجهاز الفني للأهلى بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، مؤكداً: أن البديل قد يكون أجنبى وفى حالة إسناد المسئولية لمدرب مصري سيكون على ماهر الأقرب لتولى المسئولية الفنية".