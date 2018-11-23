شكرا لقرائتكم خبر عن الآية اتقلبت.. الزمالك "+90" والأهلي يخسر بطولتين فى أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انقلبت الأمور رأسا على عقب فى النادي الأهلى بعد وداع المارد الأحمر بطولتين مهمتين لأول مرة منذ فترة طويلة خلال أقل من أسبوعين فالمارد الأحمر ودّع مساء اليوم، الخميس، بطولة كأس زايد للأندية أبطال العرب بعد التعادل 1/1 مع الوصل الإماراتى خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم بإستاد "زعبيل" بالإمارات فى إياب دور الـ16 لكأس زايد للأندية أبطال العرب. لمتابعة التقرير:

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