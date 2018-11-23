شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ البحث عن مدرب أجنبى.. و هذا رد فعل كارتيرون على إقالته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد الدرندلى أمين صندوق النادى الأهلى ورئيس بعثة الفريق بالإمارات، إن أبلغ الفرنسى باتريس كارتيرون بقرار المجلس بإقالته من قيادة الفريق وقال له المدرب إنه يتمنى للفريق كل خير فيما هو قادم وتفهم القرار وتقدم له بالشكر وأعرب عن سعادته بالفترة التى تواجد فيها على رأس القيادة الفنية للأهلى.

تابع الدرندلى فى تصريحات تليفزيونية لقناة on sport مع الإعلامى أحمد شوبير، إن محمود الخطيب رئيس الأهلى كلفه بإبلاغ الجهاز الفنى بقرارات مجلس الإدارة، مضيفاً إن التركيز فى الفترة المقبلة على التعاقد مع مدير فنى أجنبى، وعن الوقت قال:"نحاول فى أسرع وقت حتى لو أسبوع ولكن مش هنغير المدرب كل يوم لذلك ندرس الأمر جيداً".

أوضح الدرندلى إن مجلس الأهلى حريص على التعاقد مع اسم كبير لتولى قيادته وإنه حصل مكالمة تجمعه برئيس الأهلى ويوسف لتنسيق الأمور، قائلا:"نتفهم حزن جماهير الأهلى على خسارة بطولتين متتاليتين بعد خسارة نهائى دورى أبطال إفريقيا وتوديع البطولة العربية وتم رصد ميزانية ضخمة للصفقات فى يناير".

كان الأهلى قد ودع البطولة العربية بالتعادل الإيجابى مع الوصل فى الإمارات بهدف لمثله وكان لقاء الذهاب بينهما قد انتهى بالتعادل 2 / 2 ليتم إقصاء الفريق الأحمر من البطولة.