شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كريم حافظ: أنا أهلاوى.. ولكن لا توجد مفاوضات رسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث كريم حافظ ظهير أيسر باشاك شهير التركي عن كواليس ارتباطه بالانتقال إلى الأهلي في يناير المقبل. وقال حافظ فى تصريحات لـ قناة أون سبورت مع الإعلامى أحمد شوبير، " لا توجد أى مفاوضات رسمية بينى وبين مسئولى الاهلى فى الفترة الحالية ولكن وكيلى أبلغنى بحاجة المارد الأحمر لظهير أيسر فى الفترة القادمة وعامة أنا أهلاوي". يذكر أن حافظ لعب بناشئي الأهلي 6 أعوام، ثم رحل لإحدى أكاديميات وادي دجلة ومنها انتقل إلى أوروبا.

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