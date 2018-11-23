شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 22 / 11 / 2018 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، الزمالك يهزم الداخلية بهدف قاتل ويغرد فى صدارة الدورى الأهلي يودّع كأس زايد بعد التعادل 1/1 أمام الوصل الإماراتي ودّع الأهلى بطولة كأس زايد للأندية أبطال العرب بعد التعادل 1/1 مع الوصل الإماراتي خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد "زعبيل" بالإمارات، فى إياب دور الـ16 لكأس زايد للأندية أبطال العرب. المصرى يعلن رحيل ميمى عبد الرزاق وتغريمه 200 ألف جنيه أعلن مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، رحيل ميمى عبد الرازق المدير الفنى لفريق الكرة وخصم 200 ألف جنيه من مستحقاته .

شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .