شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعود من الإمارات اليوم بعد مواجهة الوصل في البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود بعثة النادى الأهلى فى الثانية من ظهر اليوم، الجمعة، من الإمارات بعد مواجهة الوصل فى إياب دور الـ16 للبطولة العربية حيث من المقرر أن يحصل الفريق على راحة من التدريبات، اليوم الجمعة، على أن يستأنف الفريق الأحمر تدريباته بداية من غدٍ السبت، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب فى الدورى العام والمقرر إقامتها الثلاثاء المقبل.

وودع الأهلى البطولة العربية بعد التعادل مع الوصل 1/1 أمس بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل 2/2 ليودع الأحمر ثانى بطولة خلال ايام بعد خسارة بطولة أفريقيا منذ أيام أمام الترجى التونسي.

ويحاول الجهاز الطبى تجهيز عدد من اللاعبين المصابين الذين غابوا عن مواجهة الوصل الإماراتى بداعى الإصابة، وعلى رأسهم محمد هانى الذى يعانى من إصابة بجزع فى الرباط الخارجى للكاحل.