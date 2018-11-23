شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الخميس 22 / 11 / 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت اليوم الخميس 22 /11/ 2018 مباراة واحدة ببطولة الدورى الممتاز بين فريقين الزمالك و الداخلية و واجه الاهلى المصرى نظيرة الوصل الاماراتى بدور الـ16 بالبطولة العربية . الأهلي يودّع كأس زايد بعد التعادل 1/1 أمام الوصل الإماراتي ودّع الأهلى بطولة كأس زايد للأندية أبطال العرب بعد التعادل 1/1 مع الوصل الإماراتي خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد "زعبيل" بالإمارات، فى إياب دور الـ16 لكأس زايد للأندية أبطال العرب.

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