تعليق نبيل الحلفاوي علي خروج الاهلي من البطولة العربية

رضا علي نشر القبطان نبيل الحلفاوي على حسابه بموقع تويتر تغريدة علق فيها على خروج النادي الأهلي من كأس زايد. وكتب الحلفاوي : "ألف مبروك لنادي الوصل. وهارد لك للأهل،تعادلنا مع حبايبنا هنا وهناك. تمنياتنا لهم بمواصلة العروض الطيبة." وخرج النادي الأهلي من بطولة كأس زايد بعد التعادل ذهابا مع الوصل الإماراتي 2-2 في مصر وتعادله في العودة 1-1 في الإمارات.

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