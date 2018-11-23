رسميا.. إقالة كارتيرون وليندمان وعبدالحفيظ قائما بأعمال مدير الكرة ويوسف مديرا فنيا مؤقتا

عبد الحكيم ابو علم

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب إقالة المدير الفني للفريق الأول باتريس كارتيرون ومدرب الأحمال مايكل ليندمان. كما قرر المجلس تكليف الكابتن سيد عبد الحفيظ قائما بأعمال مدير الكرة، وتكليف الكابتن محمد يوسف مديرا فنيا مؤقتا للفريق الأول لحين إتمام التعاقد مع مدير فني وطاقم جهاز جديد للفريق الأول".

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