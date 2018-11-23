الأهلي يخصم 100 ألف جنيه من كل لاعب بعد الخروج من البطولة العربية

عبدالحكيم أبوعلم

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، توقيع عقوبة على لاعبي الأهلي والجهاز الفني بخصم 100 ألف جنيه بعد الخروج من البطولة العربية. جدير بالذكر أن الأهلي خرج من البطولة العربية على يد منافسه الوصل الإماراتي، بعد انتهاء مباراة العودة بين الفريقين بالتعادل الإيجابي 1-1.

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