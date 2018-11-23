الدرندلي يكشف كواليس دقائق كارتيرون الأخيرة في الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال خالد الدرندلي، أمين الصندوق بالنادي الأهلي، إنه عقب اتصالات مع محمود الخطيب، رئيس النادي طلب منه إبلاغ الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق وليندمان، مدرب أحمال الفريق بإقالتهما.

وكان الأهلي قد أعلن في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة إقالته للمدير الفني الفرنسي كارتيرون عقب الخروج من دور الـ 16 بالبطولة العربية.

وأضاف الدرندلي، خلال مداخلة أُجريت معه ببرنامج ملعب أون ـ:"اجتمعت بالثنائي كلًا منهم بمفرده في مكتبي وكان كارتيرون في غاية الاحترام وقال أنه رجل محترف وهذه هي الحياة وتقبل القرار وأبدى سعادته بالتجربة وشكرنا لإننا أبلغناه بالأمر ولم يعرفه من الخارج وكذلك ليندمان".

وأوضح أمين الصندوق، أن محمود الخطيب، رئيس النادي والجميع يعمل على للتعاقد مع اسم كبير لتدريب الأهلي وهو الأمر الذي قد يكون خلال أسبوعًا من الآن، منوهًا إلى أنه أبلغ أيضًا محمد يوسف بقرار تعينه مديرًا فنيًا مؤقتًا للفريق.

وأتم أمين الصندوق الإدارة حديثه بالإشارة إلى إنهم رصدوا ميزانية ضخمة لإبرام عدد من الصفقات الجديدة خلال الفترة المقبلة.