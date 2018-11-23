رسميًا.. الأهلي يقيل كارتيرون.. ويعلن اسم المدرب المؤقت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي:

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي، إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي عقب خروج الفريق من بطولة كأس زايد.

وخرج الأهلي من دور الـ 16 من البطولة العربية بعد التعادل إيابًا أمام الوصل الإماراتي بهدف لكل منهما في الوقت الذي انتهت به مباراة الذهاب بالتعادل بهدفين لكل منهما.

وأشار الأهلي، عبر بيان رسمي صادر عنه في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة ـ إلى أن مجلس إدارته كلف سيد عبد الحفيظ بأعمال مدير الكرة، ومحمد يوسف كمدير فني مؤقت للفريق الأول؛ لحين إتمام التعاقد مع مدير فني وطاقم جهاز جديد للفريق الأول.

وأتم الأهلي في بيانه إلى إنه أقال مدرب الأحمال مايكل ليندمان أيضًا.