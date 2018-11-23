كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس الأهلي: مصير محمد يوسف في الجهاز الجديد "لم يتحدد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي أنه أبلغ محمد يوسف بتولي القيادة الفنية للأهلي بشكل مؤقت خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون لحين التعاقد مع مدرب أجنبي. وقال "الدرندلي" في تصريحات لفضائية "أون سبورت": " ابلغت محمد يوسف بتوليه تدريب الفريق بشكل مؤقت، ومصير باقي افراد الجهاز الفني للأهلي في يد سيد عبد الحفيظ بالتنسيق مع محمود الخطيب". وأتم: " مصير محمد يوسف مع الجهاز الفني الجديد لم تتحدد".

شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | مجلس الأهلي: مصير محمد يوسف في الجهاز الجديد "لم يتحدد" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .