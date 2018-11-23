رياضة | الدرندلي: الأهلي حريص على التعاقد مع مدرب أجنبي كبير لخلافة كارتيرون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدرندلي: الأهلي حريص على التعاقد مع مدرب أجنبي كبير لخلافة كارتيرون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي أن مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب استقر على التعاقد مع مدير فني أجنبي لقيادة الفريق خلفًا لـ" كارتيرون" في المرحلة المقبلة.

وقال "الدرندلي" في تصريحات لفضائية "أون سبورت": " نركز في الفترة القادمة على التعاقد مع مدرب أجنبي جديد ومحمود الخطيب يتولي تفاصيل هذا الملف بنفسه".

وأضاف: " سنعلن عن اسم المدير الفني الجديد للأهلي في أقرب وقت ولا نريد الاستعجال للتعاقد مع مدرب كبير يتناسب مع اسم وقيمة النادي الأهلي".

وواصل: " الأهلي حريص على تولي مدرب أجنبي كبير قيادة الفريق في المرحلة القادمة".

وأتم: " مصير محمد يوسف مع الجهاز الفني الجديد "لم يتحدد" وهو يتولي القيادة الفنية للفريق بشكل مؤقت".