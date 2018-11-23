رياضة | عاجل.. كريم حافظ يفجر مفاجأة عن انضمامه للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. كريم حافظ يفجر مفاجأة عن انضمامه للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الدولي المصري، كريم حافظ، الظهير الأيسر لفريق باشاك شهير التركي، عن آخر المستجدات بشأن مفاوضات النادي الأهلي معه لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال "حافظ" في تصريحات لفضائية "أون سبورت": " بالفعل هناك مفاوضات بين وكيل أعمالي والنادي الأهلي، بشأن إنضمامي للقلعة الحمراء".

وأضاف: "وكيل أعمالي أبلغني برغبة النادي الأهلي في التعاقد مع ظهير أيسر، خاصة وأن علي معلول قد يرحل عن الفريق خلال شهر يناير المقبل، ولكن لم يتواصل معي أي مسؤول من الأهلي حتى الآن بشكل مباشر".

وأتم: "أنا أهلاوي وأعتبر النادي الأهلي بيتي، ولكنني مرتبط بعقد مع النادي التركي، ومن الصعب الرحيل عنه في شهر يناير، وقد أفكر في الأمر في نهاية الموسم الجاري".