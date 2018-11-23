رياضة | شوبير: الأهلي يفاوض مدير فني أجنبي كبير لخلافة "كارتيرون"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شوبير: الأهلي يفاوض مدير فني أجنبي كبير لخلافة "كارتيرون" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الاعلامي أحمد شوبير أن النادي الأهلي يفاوض مدير فني أجنبي لتولي القيادة الفنية للأهلي خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون والذي تمت اقالته منذ قليل. وقال "شوبير" في تصريحات عبر برنامجه "ملعب أون": " الأهلي يفاوض مدير فني أجنبي كبير، ومحمود الخطيب يقود المفاوضات بنفسه بدعم من أحد الشخصيات". وكان النادي الأهلي قد أعلن إقالة كارتيرون وليندمان اليوم، وقرر تكليف محمد يوسف بتولي القيادة الفنية للفريق بشكل مؤقت، كما كلف سيد عبد الحفيظ قائمًا بأعمال مدير الكرة.

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