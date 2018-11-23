رياضة | مجلس محمود الخطيب.. صفقات متواضعة بطولات محدودة و 384 مليون جنيه خسائر مالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس محمود الخطيب.. صفقات متواضعة بطولات محدودة و 384 مليون جنيه خسائر مالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هزة عنيفة تعرض لها النادي الأهلي خلال شهر نوفمبر الحالي، والذي شهد خسارة الفريق بطولتين في 14 يومًا تقريبًا، حيث خسر لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي الرياضي التونسي بعد تفوق الأخير بنتيجة 4-3 في مباراتي الذهاب والإياب بالنهائي، ثم الخروج من بطولة كأس زايد للأندية أبطال العرب على يد الوصل الإماراتي مساء الخميس.

وخرجت بعض الأصوات تنادي بضرورة رحيل محمود الخطيب ومجلسه بالكامل بعد سلسلة النتائج المُخيبة للفريق في الفترة الأخيرة، وخسارته بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس زايد للأندية أبطال العرب، بالإضافة للخسائر المالية الفادحة التي تكبدها النادي في عهده بسبب خسارة الألقاب المحلية والقارية والعربية.

-صفقات متواضعة للأهلي:

مر على الأهلي فترتين انتقالات فقط منذ رئاسة محمود الخطيب مجلس إدارة النادي، واستطاع المارد الأحمر إبرام عدة صفقات خلال هاتين الفترتين وهم: " ساليف كوليبالي (مازيمبي الكونغولي) - أحمد علاء (الداخلية) - مصطفى البدري (أسوان) - عمار حمدي (النصر)، صلاح محسن (انبي) – محمود الجزار (كهرباء الإسماعيلية) – محمد شريف (وادي دجلة) – علي لطفي (انبي)، بالإضافة لعودة 7 لاعبين من الإعارة وهم، مؤمن زكريا – ناصر ماهر – أحمد الشيخ – عمرو جمال – عمرو بركات – صالح جمعة، بالإضافة لـ حسام غالي والذي اعتزل بعد فترة قصيرة من عودته.

-بطولات محدودة في حقبة "الخطيب":

حقق الأهلي في عهد مجلس إدارة محمود الخطيب، لقب بطولة الدوري المصري الممتاز للمرة الـ40 في تاريخه، كما فاز المارد الأحمر بلقب بطولة السوبر المصري للمرة العاشرة في تاريخه، بعدما تغلب على فريق المصري البورسعيدي بهدف دون رد في المباراة التي جرت بينهما على إستاد هزاع بن زايد بالإمارات.

-189 مليون جنيه خسائر مالية للأهلي:

وصلت إجمالي خسائر النادي الأهلي المالية بعد خسارة الألقاب والبطولات في عهد محمود الخطيب ومجلسه إلى 189 مليون جنيه تقريبًا.

وخسر الأهلي 2.5 مليون دولار قيمة المكافأة التي حصل عليها الترجي بطل إفريقيا هذا الموسم أي ما يعادل (45 مليون جنيه)، كما خسر النادي الأهلي مليون دولار قيمة مكافأة التأهل لبطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في الإمارات الشهر المقبل وتعادل (18 مليون جنيه).

كما وصلت خسائر النادي الأهلي من الخروج من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال "البطولة العربية " إلى 6 ملايين دولار أي ما يعادل 108 مليون جنيه مصري؛ هي مكافأة الفائز بالبطولة العربية.

ويُضاف إلى إجمالي خسائر النادي الأهلي مليون دولار أخري (18 مليون جنيه) هي قيمة مكافأة الفوز بلقب السوبر المصري السعودي والذي قام الأهلي بتأجيل خوضها أكثر من مرة، ليصل اجمالي خسائر الأهلي المالية بعد خسارة تلك البطولات والألقاب 189 مليون جنيه تقريبًا.

-195 مليون خسائر قطاع الكرة والنشاط الرياضي:

كشفت ميزانية النادي الأهلي خسارة قطاع الكرة مبلغ 50 مليون جنيه، حيث بلغت قيمة المصروفات 450 مليون جنيه فيما بلغت قيمة الإيرادات 400 مليون جنيه فقط، وبلغت خسائر النشاط الرياضي 145 مليون جنيه، حيث بلغت المصروفات 175 مليون جنيه، بينما توقفت الإيرادات عند 30 مليون جنيه فقط، في الوقت الذي أكدت فيه الميزانية قبول الإدارة الحمراء تبرعات بلغت 105 مليون جنيه.

-آخر بطولتين للأهلي في عهد الرئاسة الشرفية لـ"آل الشيخ":

حقق فريق الكرة بالنادي الأهلي بطولتين فقط في عهد مجلس محمود الخطيب هما بطولة الدوري الممتاز الموسم الماضي، وكأس السوبر المصري على حساب المصري البورسعيدي، ويرجع تاريخ البطولتين للفترة التي تقلد فيها المستشار تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي والهيئة العامة للرياضة بالسعودية الرئاسة الشرفية للقلعة الحمراء، وذلك بفضل ما قدمه "آل الشيخ" من دعم مالي كبير للنادي في تلك الفترة بالإضافة لمساندة المجلس الحالي لتحقيق طموحات الجماهير الحمراء.

-بطولات خسرها الأهلي في أول سنة لـ"الخطيب":

خسر الأهلي العديد من البطولات في أول سنة لـمجلس محمود الخطيب، أبرزها الخروج من بطولة كأس مصر العام الماضي على يد فريق بيراميدز "الأسيوطي سابقًا"، كما خسر لقب دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي، وخرج من البطولة العربية على يد الوصل الإماراتي.

كما خسر فريق كرة اليد لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا على يد غريمه الزمالك في الموسم الحالي.