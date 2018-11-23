رياضة | عاجل.. إقالة كارتيرون من تدريب الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إقالة كارتيرون من تدريب الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب إقالة المدير الفني للفريق الأول باتريس كارتيرون ومدرب الأحمال مايكل ليندمان. كما قرر المجلس تكليف الكابتن سيد عبد الحفيظ قائما بأعمال مدير الكرة، وتكليف الكابتن محمد يوسف مديرا فنيا مؤقتا للفريق الأول لحين إتمام التعاقد مع مدير فني وطاقم جهاز جديد للفريق الأول. وكان الأهلي ودع البطولة العربية للأندية أمام نظيره الوصل الإماراتي.

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