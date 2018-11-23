الامارات | فابيو ليما مهارة في «الشواء»

شكرا لقرائتكم خبر عن فابيو ليما مهارة في «الشواء» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر لاعب الوصل، حميد عباس، مقاطع فيديو على حسابه الشخصي في «إنستغرام»، يظهر خلالها لاعبو الفريق في حفل شواء، قبل يومين من مباراة الأهلي المصري، أمس. وأظهر البرازيلي فابيو ليما مهارته في شواء اللحم، بمساعدة مواطنه كايو كانيدو، بينما شارك في الحفل لاعب «الفهود» المعار إلى الفجيرة، البرازيلي رونالدو مينديز. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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