الامارات | فرناندو ألونسو «ألوان خاصة» في ياس

شكرا لقرائتكم خبر عن فرناندو ألونسو «ألوان خاصة» في ياس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف فريق «ماكلارين» المنافس على لقب جائزة أبوظبي الكبرى لـ«الفورمولا1»، عن أن سائق الفريق وبطل العالم لمرتين، الإسباني فرناندو ألونسو، سيحظى بألوان خاصة على سيارته والخوذة التي يرتديها، بداية من التجارب الحرة، اليوم، على حلبة مرسى ياس، وحتى نهاية السباق بعد غد، خصوصاً أنه السباق الأخير لألونسو بعد أن قرر الرحيل عن عالم «الفورمولا1» مع نهاية الموسم الحالي. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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