الامارات | تحدّي الموانع الترفيهية «إنفلاتاثون» في دبي اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن تحدّي الموانع الترفيهية «إنفلاتاثون» في دبي اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منافسات ترفيهية في حديقة الصفا بجوار قناة دبي المائية. من المصدر

تنطلق في الساعة الثامنة والنصف صباح اليوم، بطولة اجتياز الموانع الترفيهية «انفلاتاثون»، التي تُعد الأولى من نوعها في المنطقة، وتقام بدعم من مجلس دبي الرياضي في إطار «مبادرة حمدان بن محمد للرياضة المجتمعية»، وتقام منافساتها في حديقة الصفا بجوار قناة دبي المائية.

وقال رئيس قسم الفعاليات المجتمعية بمجلس دبي الرياضي، عادل البناي: «هدفنا هو إتاحة الفرصة أمام أفراد المجتمع للمشاركة في ممارسة الرياضة والنشاط البدني والعيش بأسلوب حياة صحي، ويوفر تحدي انفلاتاثون فرصة مثالية للأفراد من جميع الأعمار والفئات المجتمعية للالتقاء من أجل الاستمتاع والقيام بنشاط بدني في الوقت نفسه، حيث يمثل كل مانع تحدياً مختلفاً ومثيراً».

وأضاف البناي: «يكمُن جمال هذا السباق في الاعتماد على مهارة التسلق والقفز على معظم فعالياته، وبمجرد بدء المشاركين في القفز لاجتياز المانع الاول سيتواصل القفز خلال العوائق الأخرى حتى النهاية، ويركز هذا الحدث على المتعة، بغض النظر عن وقت أو أهداف المشاركين، مع توافر عدد من الفعاليات المُخصصة للعائلات».

وتتضمن بطولة انفلاتاثون العديد من العقبات تبدأ بتحدي قمة «إيفرست»، وهو هيكل جبلي يحتاج إلى بداية جيدة. بعد ذلك، يقوم المتنافسون بالوثب فوق ثلاثة مرتفعات ومنحدرات تُعْرَف بـ«التهديد الثلاثي». ويوجد تحدي «سلسلة جبال الهيمالايا»، وهي قمة جبلية أخرى، ومن المرجح أن يتم القفز من خلال كرات مطاطية نظراً لصعوبة هذا المانع.