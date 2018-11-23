الامارات | الظــفــرة يحــرم أروابــارينــا من حضور مباراة بوكا وريفر بليت

شكرا لقرائتكم خبر عن الظــفــرة يحــرم أروابــارينــا من حضور مباراة بوكا وريفر بليت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مدرّب شباب الأهلي أروابارينا. تصوير: مصطفى قاسمي

أكد مدرب شباب الأهلي، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، أنه كان يتمنى مشاهدة مباراة بوكا جونيورز أمام ريفر بليت، غداً، في إياب نهائي كأس ليبرتادوريس، من مدرجات استاد المونيمونتال في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، لافتاً إلى أن ارتباطه بقيادة شباب الأهلي أمام الظفرة في دوري الخليج العربي، سيجعله يكتفي بمشاهدة المباراة عبر التلفزيون.

وقال أروابارينا لـ«الإمارات اليوم» إن علاقته لم تنقطع مع بوكا، مشيراً إلى أنه بدأ مشواره مع الفريق في 1985 وحتى 2000، بينما تولى تدريبه من 2014 إلى 2016، وأوضح: «نهائي كأس ليبرتادوريس يعد حدث استثنائي وتاريخي في الأرجنتين، خصوصاً أنها المرة الأولى التي يلتقي فيها بوكا مع ريفر في النهائي الأهم في أميركا الجنوبية».

وأضاف: «الحياة توقفت في الأرجنتين منذ تأهل الفريقين إلى النهائي، ولاشك أن الفريق الفائز سيصنع تاريخاً جديداً، وتعد هذه البطولة بمثابة حدث لا يُنسى، مقارنة بأي لقب آخر حققه في النسخ السابقة، وبالتأكيد أتمنى أن يكون الفوز من نصيب بوكا جونيورز، الذي أظل مشجعاً له في كل الأوقات».

وأشار مدرب شباب الأهلي إلى أنه رغم رحيله من تدريب بوكا في 2016 وانتقاله إلى الوصل، إلا أنه لم يتوقف عن متابعة الفريق الأرجنتيني، وقال: «أحرص دوماً على متابعة مباريات ونتائج بوكا، ورغم أن أغلب المباريات تقام في توقيت لا يتناسب مع عملي في الإمارات، إذ إنها تجرى في الثانية صباحاً وأحياناً في الرابعة صباحاً، ولكن رغم ذلك أتابع المباريات، أو على أقل تقدير إذا لما أشاهدها على الهواء مباشرة، يكون أول شيء أحرص عليه عند استيقاظي من النوم هو معرفة النتيجة ومشاهدة الأهداف».

وتحدث أروابارينا عن لقاء الإياب في ليبرتادوريس، وقال: «بالتأكيد كان من الأفضل أن يحقق بوكا نتيجة أفضل من ذلك على ملعبه، لكن في الوقت نفسه تعد الحظوظ متساوية بين الفريقين».

وأكد أروابارينا أن بوكا يضم في الوقت الحالي العديد من اللاعبين الذين سبق له تدريبهم، وأبرزهم، فيرناندو غاغو، وبابلو بيريز، وكارلوس تيفيز، مشيراً إلى أنه يتمنى فوز بوكا باللقب، وأن يتأهل إلى كأس العالم للأندية، التي تقام الشهر المقبل في أبوظبي.

يذكر أن أروابارينا اكتسب شهرته في التدريب من خلال تجربته مع بوكا، من 2014 إلى 2016، إذ قاده إلى ثنائية الدوري والكأس، قبل أن ينتقل لتدريب الوصل.

- مدرب شباب الأهلي درّب بوكا سابقاً، من 2014 إلى 2016، وقاده إلى ثنائية الدوري والكأس.