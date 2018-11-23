الامارات | حسن عبدالله حكم ولاعب ألعاب قوى

شكرا لقرائتكم خبر عن حسن عبدالله حكم ولاعب ألعاب قوى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الحكم السابق في كرة القدم مدرب اللياقة البدنية لحكام كرة القدم، حسن عبدالله، أنه بدأ مشواره الرياضي لاعب ألعاب قوى، بجانب كونه لاعباً سابقاً في الوصل، مؤكداً أنه سعيد في مجاله الحالي.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «مارست ألعاب القوى، لكنني تحولت بعد اعتزالي التحكيم، إلى مدرب للياقة حكام كرة القدم باتحاد الكرة حالياً».