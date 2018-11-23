الامارات | صورة وتعليق

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل جمهور الوصل أمس مع لاعبيه، بتأهل «الفهود» إلى ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، عقب التعادل 1-1 مع ضيفه الأهلي المصري، حيث استفاد الوصل من نتيجة التعادل ذهاباً 2-2. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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