شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة سرية بين إدارة برشلونة ووالد نيمار لحسم العودة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن برشلونة يسعى إلى استعادة البرازيلى نيمار دا سيلفا، نجم نادى باريس سان جيرمان الفرنسى مرة أخرى، بعد رحيله عن ملعب «كامب نو». وأشارت الصحيفة إلى أن أندرى كورى، مستشار نادى برشلونة فى قارة أمريكا الجنوبية، التقى والد النجم البرازيلى نيمار وتحدثا عن النجم البرازيلى ومستقبله فى المرحلة المقبلة.

كان المنتخب البرازيلى يقيم فى لندن بسبب الأجندة الدولية، وقد شاهد أندرى كورى تدريبات السامبا من أجل متابعة النجم البرازيلى نيمار وما يقدمه من مستوى مميز مع منتخب بلاده خلال الفترة الأخيرة.

وأوضحت الصحيفة أن مستشار نادى برشلونة حاول الاختباء من الكاميرات، ولكن دون جدوى حيث تابعه عدد من الصحفيين ولاحقته العدسات، حيث أشارت بعض المصادر إلى أنه يتمتع بعلاقة جيدة مع نيمار ووالده، خاصة أنه كان ضمن العناصر التى ساهمت فى توقيع اللاعب مع برشلونة عام 2013 حين ضمه البلوجرانا من سانتوس البرازيلى.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة برشلونة ترحب بعودة النجم البرازيلى نيمار، رغم الطريقة التى رحل بها من خلال كسر عقده، حيث دفع باريس سان جيرمان الفرنسى المقابل 222 مليون يورو.

كان «نيمار» قد أعلن ندمه على قراره الانتقال إلى باريس، حيث التقى الكثير من زملائه فى صفوف برشلونة مثل ليونيل ميسى ولويس سواريز وجيرارد بيكيه داخل النادى الكتالونى، ولم تعترض الإدارة على زيارات اللاعب. وأكد بيب سيجورا، المدير التنفيذى لنادى برشلونة، أنه يرحب بعودة البرازيلى نيمار فى أكثر من مناسبة، وهو ما يؤكد أن إدارة البلوجرانا لا تمانع فى عودة اللاعب رغم أن هناك قضايا يجرى تداولها فى أروقة المحاكم.

تردد الكثير من الأنباء بشأن امتلاك البرازيلى نيمار بندا يتيح له الرحيل مقابل دفع نحو 250 مليون يورو، وهو الباب الذى قد يلجأ إليه البلوجرانا من أجل الحصول على اللاعب من جديد.

فى نفس السياق، يُفكر نادى برشلونة الإسبانى فى التخلص من اللاعب عثمان ديمبلى، جناح ونجم الفريق، بسبب المشاكل التى أثارها فى الفترة الأخيرة وعدم انضباطه فى مواعيد التدريبات والغياب عنها، وهو الشىء الذى أغضب مدربه إرنستو فالفيردى. انتشرت الكثير من الشائعات بالفترة الأخيرة حول رغبة النادى الكتالونى فى الإطاحة باللاعب الدولى الفرنسى خارج ملعب كامب نو خلال فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة.

وأكدت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن هناك عقبة كبيرة تُعد بمثابة الكارثة ستقف فى طريق نادى برشلونة من أجل بيع عثمان ديمبلى، الذى أصبح يُسبب صداعًا كبيرًا فى رأس الجميع داخل أروقة النادى. وذكرت الصحيفة المدريدية الشهيرة أن تلك العقبة ستكون نادى بوروسيا دورتموند الألمانى الذى نجح برشلونة فى التعاقد مع اللاعب منه خلال فترة الانتقالات الصيفية من عام 2017، والذى سيحصل على 40 مليون يورو فى حالة بيع ديمبلى فى الميركاتو الشتوى المقبل فى شهر يناير مطلع عام 2019.

كان النادى الألمانى قد حصل على مبلغ قيمته 105 ملايين يورو مع إقامة اتفاق مع النادى الكتالونى يقضى بحصولهم على مبلغ قيمته 40 مليون يورو كمتغيرات خاصة بمشاركة اللاعب فى المباريات وحصوله على الألقاب مع النادى، بالإضافة إلى الجوائز الفردية.. لكن فى حالة تفكير برشلونة فى بيع اللاعب قبل نهاية عقده الحالى والذى ينتهى فى 30 يونيو من عام 2022، سيحصل نادى بوروسيا دورتموند على مبلغ الـ40 مليون يورو المتغيرات كاملًا بسبب قيام برشلونة بالتخلص من اللاعب فى وقت مبكر عن اكتمال مدة العقد المُبرم بينهما فى صفقة البيع التى حدثت قبل حوالى موسم ونصف.