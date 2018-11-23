شكرا لقرائتكم خبر عن بوادر أزمة بين أجيرى ولجنة المسابقات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلوح فى الأفق بوادر أزمة بين خافيير أجيرى، المدير الفنى للمنتخب، واتحاد الكرة بسبب طلب الأول توقف مباريات الدورى خلال شهر فبراير المقبل لرغبته فى خوض تجربة ودية للمنتخب لتجربة اللاعبين قبل مواجهة النيجر فى مارس المقبل، فى ختام مشوار الفراعنة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019، بينما رفضت لجنة المسابقات عمل توقفات أخرى بسبب الضغط الذى تشهده البطولة نتيجة كثرة التوقفات مؤخراً.

وظهرت أزمة أخرى بسبب تراجع «أجيرى» عن اتفاقه مع اتحاد الكرة، بعدما طلب إدراج اسم «سالجادو»، المستشار الفنى للمنتخب، فى كشوف المكافآت مع أعضاء الجهاز الفنى، بينما يقضى الاتفاق المبرم بتحمل «أجيرى» الراتب الشهرى لـ«سالجادو» بدون تحمل «الجبلاية» أى أعباء مالية غير المتفق عليه فى العقد المبرم مع «أجيرى». وضغط المدير الفنى على هانى أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، للموافقة على منح مكافأة لمساعده بعد تأهل المنتخب لنهائيات كأس الأمم الأفريقية.

ووفقاً للمعلومات الواردة من داخل المنتخب، فإن «أجيرى» طلب الجلوس مع «أبوريدة» خلال الفترة المقبلة لإقناعه بضرورة إبرام عقد لـ«سالجادو» بداعى إسهامه فى تطوير أداء اللاعبين منذ انضمامه إلى الجهاز الفنى، فيما كلف المدير الفنى معاونيه بمتابعة مباريات الدورى الممتاز والمحترفين من أجل تقييم أدائهم الفنى والبدنى خلال الفترة المقبلة لرغبته فى اختيار قائمة مميزة للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

كما تم تكليف هانى رمزى، المدرب المساعد، بكتابة تقرير شامل عن أداء جميع اللاعبين الذين شاركوا مع المنتخب فى المباريات الرسمية من أجل استبعاد العناصر غير المؤثرة والاستعانة بدماء جديدة، وذلك فى إطار سياسته للنزول بأعمار اللاعبين لتجهيز منتخب قوى لكأس الأمم الأفريقية وتصفيات مونديال 2022.

وكان منتخب مصر قد تغلب على تونس بثلاثة أهداف لهدفين فى خامسة جولات التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2019.

من ناحية أخرى، تلقى المنتخب الوطنى عدداً من العروض لخوض وديات خلال فترة الأجندة الدولية فى مارس المقبل، ورفض مسؤولو المنتخب الكشف عن هوية المنتخبات التى طلبت مواجهة الفراعنة بداعى انتظار الرأى الأخير للمدير الفنى فى اختيار العرض الأنسب.