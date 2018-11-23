شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. الأهلي يقيل كارتيرون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أقال النادي الأهلى المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، وتقرر تعيين محمد يوسف مدير فني موقت، وسيد عبدالحفيظ قاائما بأعمال مدير الكرة، حسب الموقع الرسمي للنادي. وكان الأهلي ودع بطولة الأندية العربية بعد تعادله مع نادي الوصل الإماراتي بهدف لكل منهما في إياب دور الـ 16 ليتأهل الوصل لدور الثمانية لسابق تعادله في مباراة الذهاب في برج العرب 2-2.

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